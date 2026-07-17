Secciones

Es noticia
O Banco do PobreBorja IglesiasTintorería ZafiroEl tiempoCarreira Pedestre
instagram
El rincón marinero donde veranea Christian Gálvez

El rincón marinero donde veranea Christian Gálvez

El Correo Gallego

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El rincón marinero donde veranea Christian Gálvez

El Correo Gallego

Santiago de Compostela
RRSS WhatsAppCopiar URL

No es raro ver a Christian Gálvez por tierras gallegas. Ahí ha encontrado uno de sus refugios para desconectar durante las vacaciones, en un hermoso enclave costero al que le acompaña siempre la periodista Patricia Pardo. Si bien es cierto que la pareja suele dejarse caer por Santiago de Compostela -la ciudad donde bautizaron a su hijo-, es a 40 minutos de la capital gallega a donde se dirige para disfrutar de la arena y el oleaje. Allí, en las Rías Baixas, se les ha visto este mismo año visitando algunos de sus rincones más icónicos y sus edificios llenos de historia. Hablamos de Vilagarcía de Arousa. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents