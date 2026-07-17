El Correo Gallego

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El rincón marinero donde veranea Christian Gálvez

No es raro ver a Christian Gálvez por tierras gallegas. Ahí ha encontrado uno de sus refugios para desconectar durante las vacaciones, en un hermoso enclave costero al que le acompaña siempre la periodista Patricia Pardo. Si bien es cierto que la pareja suele dejarse caer por Santiago de Compostela -la ciudad donde bautizaron a su hijo-, es a 40 minutos de la capital gallega a donde se dirige para disfrutar de la arena y el oleaje. Allí, en las Rías Baixas, se les ha visto este mismo año visitando algunos de sus rincones más icónicos y sus edificios llenos de historia. Hablamos de Vilagarcía de Arousa. Más información