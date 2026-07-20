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El cementerio gallego que opta a ser el mejor camposanto de España

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El Correo Gallego

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Cuando se piensa en los lugares más singulares que visitar durante un viaje, pocos imaginan que uno de ellos pueda ser un cementerio. Sin embargo, algunos camposantos han dejado de ser únicamente espacios de despedida para convertirse en auténticos referentes del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico, hasta el punto de figurar entre los principales atractivos turísticos de muchas ciudades. Más información

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