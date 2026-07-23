David Suárez

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Arde un coche en la AP-9 a la altura de Padrón y el fuego se extiende al monte, provocando retenciones en el tráfico

Un vehículo ha comenzado a arder este jueves en la AP-9, a la altura de Padrón, provocando un incendio que también ha afectado al monte próximo a la autopista.

El fuego ha generado largas retenciones en el tráfico, mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona para controlar las llamas.