En que consiste o baile do cañoto que causa furor na praia do Ézaro?
Centos de persoas gozaron este domingo en Dumbría das actividades da segunda e última xornada da 39ª Festa da Praia do Ézaro. Unha cita interxeracional e non apta para xente aburrida.
Despois dos obradoiros nos que participou o sábado a cativada e dos espectáculos de animación, este domingo houbo, pola mañá, talleres de manualidades, xogos de habilidade e inchables.
Ao mediodía houbo unha gran sardiñada popular, gratuíta, amenizada polo grupo de música tradicional Longarela. Degustáronse cinco mil sardiñas.
E pola tarde os asistentes gozaron cos xogos populares (cadeiras, sacos, corda...) e do curioso e tradicional baile do cañoto. O arealconverteuse nunha pista de baile na que numerosas persoas danzaron ao ritmo da música sostendo por parellas, nariz con nariz, un carozo (a parte interior da mazaroca do millo á que están unidos os grans).
Logo, a Festa da Praia do Ézaro (organizada polo Concello de Dumbría co apoio da Deputación da Coruña) seguiu caa animación musical da man de DJ Matrek e da orquestra Nueva Fuerza.