Susana López Carbia

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Santiago y O Milladoiro, a 20 minutos de bici

O Milladoiro y Santiago están desde este viernes un poco más cerca. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, inauguró el último tramo de la senda peatonal y ciclista que conecta la mayor urbe de Ames con la estación intermodal compostelana, una infraestructura de casi seis kilómetros concebida para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta y en vehículos de movilidad personal y ofrecer una alternativa al coche. Más información