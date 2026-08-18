Martín García Piñeiro

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El el interior del 'Amazon' que suministra material a todos los centros escolares de Galicia desde A Estrada

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó este martes el centro logístico de su departamento que, dede A Estrada, suministra a todos los colegios e institutos el material necesario para su funcionamiento, desde el mobiliario básico a material de laboratorio o deportivo y tecnología. La Xunta invirtió 1,5 millones en la remodelación integral del complejo, que en sus 6.000 metros cuadrados funciona como un auténtico 'Amazon' o 'Ikea' de la enseñanza.