Guardia Civil

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Peregrinación de CompostELA desde Melide con la Guardia Civil

La Asociación Grupo CompostELA acaba de empezar este martes en Melide las las etapas coruñesas de la peregrinación. Se trata de un grupo de afectados de ELA que tratan de dar visibilidad a la enfermedad y mostrar las diversas barreras y obstáculos que se encuentran en la vida diaria. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa y neuromuscular que destruye de forma progresiva las neuronas motoras que controlan el movimiento voluntario.