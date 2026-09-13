Marcos Manteiga Outeiro

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Abre el multifuncional de Milladoiro

"Por fin". El alcalde de Ames no pudo evitar suspirar de alivio en la inauguración del Edificio Multifuncional do Milladoiro, tras aquel concurso de ideas lanzado en el año 2000 (y que recibió 144 propuestas), más las sucesivas vicisitudes que atravesó, incluyendo rescisión de contrato o la eliminación de la última planta para ajustar el presupuesto. La mayor urbe maiana puede ya disfrutar (de hecho, para la próxima semana el inmueble estará abierto a visitas) de "un espazo más para axudar aos nosos veciós na búsqueda de emprego", formación y sociabilización, como resaltaba la edil de Promoción do Emprego, Ana Paz. Más información