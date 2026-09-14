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Fallece José Manuel López Tuñas, exalcalde de Negreira

Acaba de fallecer a los 78 años José Manuel López Tuñas, el que fuera alcalde de Negreira durante tres mandatos por el Partido Socialista. Docente de Xeografía e Historia, era muy apreciado en toda Barcala y alrededores por el apoyo a la diáspora, sobre todo la cubana, y también cultivó su faceta de ensayista a través de un blog y escritos, con obras como la novela A flor da figueira. La conducción de sus restos mortales será este lunes, desde el tanatorio local La Unión, a las 11.45 horas. Posteriormente, se celebrará el funeral en la Capela del Pazo do Cotón, y será enterrado en el panteón familiar del cementerio parroquial. MÁS INFORMACIÓN. Más información