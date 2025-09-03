Por tercer día consecutivo, el arrastrero Awadi seguía humeando este miércoles en el puerto de Ribeira tras el incendio declarado en la tarde del lunes. Aunque el fuego está controlado, a primera hora de este miércoles se activaban otros dos focos: uno en la popa y otro en el parque de pesca (por la tarde ya eran solo dos). Y es que el fuego avanza silencioso por las entrañas del buque consumiendo la gran cantidad de aceites, latiguillos y cableado que hay en su interior.