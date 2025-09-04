El arrastrero Awadi sigue ardiendo por cuarto día en el puerto de Ribeira tras el voraz incendio que se declaró a bordo en la tarde del pasado lunes. Por la escotilla de proa sale aún una densa columna de humo blanco. El único y silencioso foco que los bomberos no pueden sofocar consume ahora el pañol de pintura.

Toca esperar. La intesa actividad de los numerosos profesionales que integraron esta semana el operativo de extinción es este jueves mucho más tranquila. La estabilidad del barco ha mejorado sustancialmente en las últimas horas a raíz de la extracción de las aguas contaminadas que alberga en su interior.

Estos trabajos comenzaron a las cinco y media de la tarde del miércoles y se prolongaron hasta las cinco de la madrugada del jueves. En esas doce horas, la bomba de achique de la empresa Porto de Paula extrajo 40.000 litros de aguas contaminadas (y residuos) del interior del Awadi, y todavía quedan dentro aproximadamente otros 6.000, que se extraerán a lo largo de este jueves.

El buque sigue escorado hacia estribor, pero su situación está muy lejos de la del martes (cuando la inclinación era de unos 40 grados) y de la del miércoles (25 grados): en la actualidad es de solo 10 grados.