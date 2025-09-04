El arrastrero Awadi sigue ardiendo por cuarto día en el puerto de Ribeira tras el voraz incendio que se declaró a bordo en la tarde del pasado lunes. Por la escotilla de proa sale aún una densa columna de humo blanco. El único y silencioso foco que los bomberos no pueden sofocar consume ahora el pañol de pintura. La temperatura interior es en estos momentos de unos 500 grados, pero la situación permite ya trabajar a bordo con seguridad a los equipos de extinción. La conselleira de Mar, Marta Villaverde, visitó Ribeira este jueves al mediodía para interesarse por la situación del buque. Lo hizo acompañada del presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, quien indicó que el Awadi (de cincuenta metros de eslora) está atracado en la zona de reparaciones del muelle comercial, por lo que no obstaculiza la actividad portuaria y "no es urgente" su retirada.