El arrastrero Awadi sigue ardiendo por cuarto día en el puerto de Ribeira tras el voraz incendio que se declaró a bordo en la tarde del pasado lunes. Por la escotilla de proa sale aún una densa columna de humo blanco. El único y silencioso foco que los bomberos no pueden sofocar consume ahora el pañol de pintura.

La temperatura interior es en estos momentos de unos 500 grados, pero la situación permite ya trabajar a bordo con seguridad a los equipos de extinción. Y empiezan a emerger las primeras imágenes del interior del buque.