La Policía Nacional detiene a dos personas y desmantela un importante punto de tráfico de drogas en Ribeira
Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Ribeira (de la Unidad de Prevención y Reacción) y guías caninos de la Comisaría Provincial de A Coruña llevaron a cabo una nueva operación antidroga este jueves, denominada Rose II, y detuvieron a dos personas por tráfico de drogas. Más información
