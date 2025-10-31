La Policía Nacional detiene a dos personas y desmantela un importante punto de tráfico de drogas en Ribeira

La Policía Nacional detiene a dos personas y desmantela un importante punto de tráfico de drogas en Ribeira

Policía Nacional

La Policía Nacional detiene a dos personas y desmantela un importante punto de tráfico de drogas en Ribeira

Policía Nacional

Ribeira
RRSS WhatsAppCopiar URL

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Ribeira (de la Unidad de Prevención y Reacción) y guías caninos de la Comisaría Provincial de A Coruña llevaron a cabo una nueva operación antidroga este jueves, denominada Rose II, y detuvieron a dos personas por tráfico de drogas. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents