La Policía Nacional vincula al detenido en O Son con una organización dedicada a secuestrar, extorsionar y asesinar

Agentes de la Policía Nacional han detenido a trece personas que, presuntamente, conformaban una célula en España del denominado Tren de Aragua, una organización criminal venezolana dedicada supuestamente a realizar secuestros, extorsiones y asesinatos, y al tráfico de drogas. Una organización a la que los investigadores vinculan al hombre detenido el pasado 29 de octubre en Porto do Son, un supuesto chamán residente en la parroquia de Queiruga.