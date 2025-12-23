Secciones

Nécora a 47 € y rodaballo a 62 a horas de la Nochebuena: «El perejil, gratis»

Suso Souto

Suso Souto

Ribeira
Los precios de los alimentos más habituales en las fiestas navideñas han subido el 10,3% de media en menos de un mes, un aumento «notable» pero inferior al del año pasado, cuando fue del 12,3%, según la Organización de Consumidores y Usuarios. «El marisco está por las nuebes». «Hay colas en todas partes». «No me cabe todo en el congelador». «Hay cola hasta para hacer encargos». En víspera de Nochebuena, estas reflexiones tenían este martes la misma respuesta en el mercado de Ribeira: «normal».

