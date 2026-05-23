Guardia Civil

Detenidas en Noia tres personas que vendían droga desplazándose en patinete y bicicleta

La Guardia Civil de Boiro desarticuló un punto de venta de sustancias estupefacientes y detuvo a dos hombres y a una mujer como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de receptación, en la fase de explotación de la operación Patineta.

La operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Noia, se inició a principios de año a raíz de tener conocimiento los efectivos de la citada unidad de la posible existencia de un punto de venta de drogas en la localidad al que acudían supuestamente toxicómanos durante todo el día para la compra de su dosis, lo que generaba la consiguiente alarma social en la zona.