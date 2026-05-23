Cedido

"Tan ricamente, ¿ves?": investigan un video en el que se autoinculpa el supuesto autor del incendio de un camión en Ribeira

"Tan ricamente, ¿ves?". Así comienza el video de 22 segundos que circula por las redes sociales en relación, supuestamente, al incendio que calcinó por completo la cabina tractora de un camión el pasado jueves en el puerto de Ribeira.

En el video se ve cómo alguien prende fuego con un mechero eléctrico en las pertenencias existentes en lo que, en efecto, parece la cabina de un camión.

"Agora colledes... Moisés Sampedro Gomes", dice mientras tanto, para reconocer a continuación: "Porquería de xente son; a verdade é que si". "Vas a ver como arde todo", concluye.

El video, que al parecer habría subido a las redes sociales el propio autor de los hechos, ya está en poder de la Policía Nacional, que investiga si está relacionado con el incendio del camión, que llevaba meses estacionado en el puerto ribeirense (porque sobre él pesa un embargo preventivo de Hacienda) y si el autor del mismo es quien dice ser.