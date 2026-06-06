Suso Souto

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Simposio de odontología en A Pobra

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse. También en el ámbito de la odontología, en el que el vertiginoso avance de las nuevas tecnologías y la realidad virtual han impulsado en los últimos años la investigación y las técnicas de planificación y cirugía.

Así quedó de manifiesto este sábado, como conclusión transversal, en la vigésima edición del Simposio A Pobra, organizado por el Atlantic Dental Institute, que dirige el doctor Gonzalo López Castro, este año con la colaboración de la firma Straumann.

Un foro, celebrado en el Teatro Elma, que reunió a casi un centenar de profesionales de varios países y en el que participaron como ponentes tres prestigiosos expertos.