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Sorpresa en Noia: un tendal de setenta metros sobre la ría

El músico y actor Serafín Marcos ha vuelto a liarla en Noia. Con arte, como siempre. Y, más que con afán reivindicativo, invitando a la reflexión.

Para llevar a cabo su nuevo y original montaje artístico actuó con premeditación y nocturnidad. Poco después de la medianoche, ya en la madrugada del domingo, y aprovechando la marea baja, bajó al agua de la ría de Noia cargando varios barreños con ropas usadas.

Eran decenas de prendas de trabajo de mariscadores y marineros de la zona a los que se las había pedido prestadas para su nueva intervención artística.

Tras atar un cable por ambos extremos en dos postes ubicados a ambos lados del Peirao do Marqués, Serafín Marcos fue montando su tendal, colgando prenda a prenda durante casi tres horas.

Al amanecer, los noieses no daban crédito a lo que veían sus ojos: un largo y colorido tendal de setenta metros de longitud. "Esto es cosa de Serafín, seguro", decían muchos. Y es que a Serafín (director del conservatorio de Noia) los noieses le conocen... y le quieren.