Suso Souto

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La subasta de 34 viviendas de Palmeira desata pasiones entre veraneantes e inversores: "Este residencial es un chollo"

La subasta de 34 viviendas de la urbanización Residencial Playa Linda de Palmeira (Ribeira) está causando furor. "Y desde que se publicitó en EL CORREO GALLEGO, más", dicen entre risas desde la sociedad inmobiliaria que promueve la puja.

"Recibimos decenas de llamadas al día de personas que se interesan por cómo participar en el proceso (que se está llevando a cabo desde el pasado día 21 a través del portal del Boletín Oficial del Estado y que finalizará el 9 de julio)", añaden.

"Nos preguntan incluso los precios; eso lo hacen algunas personas interesadas en adquirir una segunda residencia en esa zona del Barbanza, que es un importante destino turístico, y que desconocen el proceso de una puja, en el que, obviamente, se define finalmente ese particular", indican desde la inmobiliaria, recordando que el precio de salida es de 100.000 euros. Se subastan además 34 bodegas y 34 plazas de garaje.