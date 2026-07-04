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Taberneiras, comerciantes, zapateiros... Boiro abriu as Festas do Verán honrando a quenes o construíron durante xeracións

Taberneiras, comerciantes, zapateiros... Boiro abriu as Festas do Verán honrando a quenes o construíron durante xeracións

Suso Souto

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Taberneiras, comerciantes, zapateiros... Boiro abriu as Festas do Verán honrando a quenes o construíron durante xeracións

Suso Souto

Boiro
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O Concello de Boiro deu comezo este venres ás Festas do Verán 2026 por todo o alto co comercio tradicional da vila como colectivo homenaxeado este ano e protagonista do pregón.

A presentadora do acto, Leti da Taberna, recoñeceu a contribución destes negocios ao desenvolvemento económico, social e humano de Boiro ao longo de moitas xeracións.

Os protagonistas do pregón foron representantes de negocios como Noemi, A de Lola, A Taberna de María, A Taberna de Runs, A Casa do Demo, o bar Bocacho, A de Josefina, a ferretería de Gerardo ou o zapateiro.

Todos eles falaron da súa experiencia sacando adiante un negocio durante décadas, poñendo en valor o traballo diario de xeracións que contribuíron a construír un Boiro vivo e dinámico.

En canto á xornada deste sábado, centos de persoas asistiron ao mediodía á tradicional Festa da Malla, que tivo lugar na Praza de Galicia, amenizada por Xilbarbeira e Aroña.

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