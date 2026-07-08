El Correo Gallego

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Cancelan la Romaría das Peñas de Boiro

Unas tres mil personas se dieron cita para disfrutar de los juegos y de la música, en una cita organizada por la Asociación Cultural Peñas de Boiro. Una cita en la que imperó la diversión, pero en la que faltó civismo. Y es que, pese a las previas e insistentes llamadas de la organización a la responsabilidad, el recinto acabó ese día repleto de basura y restos de un multitudinario botellón tras una jornada en la que tampoco el ambiente era el deseado. Además, se registraron hasta cuatro peleas a la vez. De modo que, en un doloroso ejercicio de responsabilidad, pero también desde una profunda decepción, el colectivo ha decidido cancelar su otra gran cita estival: la Romería das Peñas, que estaba programada para el próximo sábado 22 de agosto Más información