XORNADAS
Muros mira ao mar e mergúllase na súa esencia mariñeira
A programación inclúe mercado, música, gastronomía, obradoiros, exposicións e actividades para todos os públicos
O Concello de Muros celebra ata o domingo pola noite as XXI Xornadas Mariñeiras ‘Muros mira ao mar’, este ano baixo o lema ‘Un mar de fala’.
O encontro ofrece un mercado mariñeiro, concursos, obradoiros, programación infantil e visitas guiadas. A gastronomía local é tamén protagonista, así como a música e as exposicións.
Na inauguración das xornadas participaron a alcaldesa de Muros, María Lago; a concelleira de Cultura e Turismo, Caridad González, e a concelleira de Promoción Económica, Laura Rivadeneira.
María Lago destacou que serán tres xornadas festivas "para reivindicar con orgullo quen somos e de onde vimos", asegurando que "toda a veciñanza de Muros leva o salitre dentro e é un motivo de gran ledicia ver como estas xornadas son xa un referente, con milleiros de persoas que nos visitan".
A alcaldesa agradeceu "o traballo e o esforzo de todo o persoal do concello, que moitas veces non se ve pero é imprescindible para celebrar con éxito un evento como este".
Caridad González puxo en valor "a implicación de todo o tecido asociativo e da veciñanza para poñer en marcha Muros Mira ao Mar, neste ano cunha decoración moi especial polas rúas".
En palabras de Laura Rivadeneira, "o que fai diferente a Muros é tamén o que lle dá tanto valor. O mar é traballo e tamén son palabras e memoria. O mar creou as súas propias palabras e temos que conservar esta riqueza da nosa fala", mostrando un agradecemento especial "ao persoal da Brigada de Obras polo seu traballo nestes días".
Tras a inauguración oficial co Orfeón Ría de Muros, celebrouse o faladoiro Un mar de fala, un encontro que puxo en valor dunha forma moi amena a riqueza da lingua galega vencellada ao mar, as expresións, palabras e xeitos de falar propios da tradición mariñeira que forman parte do patrimonio cultural e inmaterial de Muros.
Unha lingua vencellada ao mar
No faladoiro participaron Henrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega (RAG), e Vicente Brea 'Chente', mariñeiro muradán, que compartiron a súa visión sobre a importancia de conservar este legado lingüístico.
Durante tres días, o Curro da Praza acollerá unha programación que reunirá algunhas das propostas máis destacadas da música galega actual e da tradición popular: Sés, Tona, e o Festival Folclórico coa AF Ximiela (Muros), AC Rosalía de Castro (Teo) e Amendoeiras em Flor (Portugal).
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