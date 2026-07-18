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Segue a troula dorneira en Ribera co 'Día do Orjullo Jaiteiro'
A música tradicional soa este sábado en cada rincón da cidade de Ribeira, onde once agrupacións folclóricas participan no Día do Orjullo Jaiteiro, no marco da Festa da Dorna.
Desfilando a pé polas rúas ou mesmo a bordo dun remolque, a música inunda o centro de Ribeira a cargo de Borja & Cía, Os Liantes, Suabesebe, Enxebres de San Lázaro, Tahúme, Laghareu, Trécola, Riparia, Río de Anxo, a banda de gaitas Estivada de Calo e Os Festas.
Todas estas formacións concentráronse despois na Praza da Porta do Sol para actuar sobre un escenario. Más información