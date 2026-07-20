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As tropas dorneiras avanzan en Ribeira por terra, mar e aire

As tropas dorneiras avanzan en Ribeira por terra, mar e aire

Suso Souto

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As tropas dorneiras avanzan en Ribeira por terra, mar e aire

Suso Souto

Ribeira
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A Festa da Dorna de Ribeira chegou este luns ao seu ecuador. A troula, a retranca e a creatividade están no ADN dos dorneiros e dorneiras, que nesta cuarta xornada conquistaron a dársena tirándose á auga a bordo de aloucados artefactos.

No Jran Premio Ícaro de voo sen motor participaron este ano 34 peñas. Os nomes das agrupacións que dan vida a esta festa xa din moito do sentido do humor que a caracteriza: Ollomol en formol; As marajotas van de copas; Lorchos, lerchas e vivecersa; Xarda Sivil... Más información

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