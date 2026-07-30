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Detienen a dos rianxeiros como presuntos autores del incendio que calcinó cuatro coches frente a un taller

Cuatro vehículos resultaron calcinados este jueves en Rianxo por causas que todavía se desconocen pero sobre el que hay indicios de una posible intencionalidad.

El fuego se inició a las 06.50 horas en uno de los vehículos que estaban estacionados frente al taller de mecánica J. R. Automoción, en la parroquia de Araño.

Las llamas afectaron a otros tres coches que estaban aparcados a escasos metros, dentro del recinto del taller, aunque en una zona abierta.

Dos de los vehículos pertenecen al propietario del taller, y los otros dos estaban allí para su reparación. Se trata de un Alfa Romeo, un Audi, un Peugeot 206 y un Citroën.

La rápida actuación de la dotación de bomberos de Boiro, que extinguió las llamas en quince minutos, evitó que el suceso adquiriese mayores proporciones.

La Guardia Civil inició de inmediato una investigación para determinar el origen y las circunstancias de este suceso. Y las imágenes grabadas por la videocámara del taller resultaron claves; poco después, a las 08.30 horas, los agentes de la Benemérita, en colaboración con la Policía Local, detenían a dos vecinos de la localidad rianxeira de Atalaia, perteneciente a la parroquia de Asados, por su presunta implicación en los hechos.

Los dos investigados permanecen detenidos en el cuartel de la Guardia Civil de Rianxo.

En el operativo de extinción participaron también agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil.