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Crece la marea hortera en O Porto do Son: plumas, boas y lentejuelas en honor a Michael Jackson

El horterismo es una filosofía de vida. Un modo de vida. Una forma de pensar, de ser y de actuar. Se lleva dentro y se saca con orgullo.

Los correligionarios de la Festa Hortera de O Porto do Son llevaban semanas descontando los días del calendario, ansiosos por disfrutar de una de las citas más divertidas y originales del verano gallego.

Y el día llegó ayer. Miles de personas (la marea hortera es cada año mayor en esta localidad barbanzana) sacaron del armario sus atuendos más estrafalarios para asaltar musicalmente las calles del municipio.

Pelucones, boas, plumas, sombreros de ala larga, lentejuelas, estampados, gafas de sol del quince, mallas de licra, brillantina... Las calles del centro urbano y la fachada marítima se tiñeron de color, calor y, sobre todo, humor.