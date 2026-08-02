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Cheo total en Rianxo para degustar mexillóns en base a oito receitas
O director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, fixo doblete este domingo no Barbanza, onde, asistiu á Festa do Percebe de Aguiño e á XV Festa do Mexillón de Rianxo.
Nesta última localidade, reivindicou "o bo facer dos bateeiros galegos na subministración dun alimento de alta calidade para unha dieta saudable".
A cita gastronómica rianxeira está organizada pola Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo e do Club de Remo local, e a deste ano foi probablemente unha das edicións máis multitudinarias. Más información