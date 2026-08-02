Suso Souto

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Cola kilométrica en Aguiño para degustar una tonelada de percebes: "Esta festa medrou moito, pero mantén a esencia do seu sabor"

A las once de la mañana, la cola para adquirir las entradas de la Festa do Percebe de Aguiño (Ribeira) cruzaba la explanada portuaria de punta a punta. Bajo un cielo encapotado y con pocas ganas de playa, miles de personas acudieron este domingo a una cita declarada Festa de Interese Turístico de Galicia para rendir culto (gastronómico) al rey de los crustáceos.

En la inauguración participaron la alcaldesa, María Sampedro; el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón Sánchez-Brunete; y el patrón mayor de Aguiño, José Antonio Santamaría.

Posteriormente, se incorporaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.

José Manuel Vilas, presidente del Xuventú Aguiño, y Ciprián Rivas, presidente del Ateneo Valle-Inclán de Ribeira, y uno de los autores del libro publicado con motivo del centenario de la cofradía, recibieron este año das distinciones de Percebeiros de Honra. En el caso de Vilas se reconoce también "su talante positivo y comprometido" durante su etapa como edil. Más información