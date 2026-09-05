Suso Souto

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La Guadalupe de Asorey vuelve a Tanxil tras 21 años en olor de multitud y a los acordes de la 'Rianxeira'

"Hoy es un día histórico para nuestro municipio". Es una frase muy manida en política. Y, a menudo, exagerada para la ocasión. Pero el de este sábado sí lo fue para los rianxeiros. Y es que, después de 21 años, la emblemática escultura de la Virxe de Guadalupe, que el artista cambadés Francisco Asorey realizó en 1932 por encargo del cirujano Ángel Baltar, regresó a su pedestal del acantilado de Tanxil, del que los herederos de este la retiraron en 2005 ante el peligro que corría por los desprendimientos del terreno.

Y, aunque aseguraron que se trataba de una retirada temporal para someterla a una restauración, lo cierto es que la pieza ni se restauró ni retornó a Tanxil (hasta ahora) pese a que Costas realizó trabajos para asegurar el terreno.

La escultura, de 3,20 metros de altura y 3 toneladas de peso y por la que Baltar pagó en su día 8.000 pesetas, luce de nuevo sobre una roca, rejuvenecida por obra y gracia de otro cirujano, en este caso de la piedra: Gonzalo Buceta Bruneti, experto en conservación y restauración de bienes culturales. Los trabajos costaron 17.300 euros y fueron financiados por la Xunta.

Carmen Asorey, nieta del artista, explicó que "mi abuelo estudiaba muy bien lo que cada obra tenía que representar; por eso hizo para Rianxo una Virgen marinera, que se colocó en lo alto de este acantilado, mirando al mar". Más información