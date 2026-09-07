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Una pelea multitudinaria en Ribeira se salda con un detenido y un hombre hospitalizado tras ser herido con una botella rota

Una pelea multitudinaria registrada en la noche del domingo en la avenida do Malecón, en Ribeira, se ha saldado con una persona detenida y un hombre hospitalizado de urgencia con heridas de gravedad, según han confirmado fuentes de la Jefatura de la Policía Nacional en Galicia a EL CORREO GALLEGO. El suceso se produjo a última hora de este domingo, aunque por el momento la investigación continúa abierta y las autoridades no han facilitado más detalles sobre las circunstancias en las que se originó la disputa. Más información