Esta iglesia románica del siglo XII, ubicada en Soria, sigue abriéndose paso al abandono y al paso del tiempo. Impresiona ver aún en pie uno de sus retablos, aunque su cubierta se haya derrumbado. Un colectivo de historiadores reclama desde 2020 salvar esta joya del Románico. El Obispado ha retirado las campanas y la pila bautismal porque es probable que no haya ningún tipo de intervención al no poderse actuar por no estar declarada Bien de Interés Cultural. Con sólo un vecino censado en el pueblo, su desaparición podría condenar al olvido a La Barbolla. Como San Bartolomé, al menos otros 40 templos románicos corren la misma suerte.