Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, era la que había compartido uno de los testimonios más duros de su vida en una emotiva entrevista para Good Morning America. Con la voz entrecortada, contaba cómo la salud del actor se había deteriorado en los últimos meses a nivel galopante. Ella y su familia han tenido que tomar una decisión que les ha costado mucho, y de la que, desafortunadamente, han recibido numerosas críticas por parte de algunos seguidores del actor.