Sara Fernández

Comienza la nueva era Rosalía y publica su nuevo single 'Berghain'

Rosalía ha lanzado este lunes a las 17.00 horas la primera canción de su nuevo disco 'Lux', que se publicará el 7 de noviembre, más de tres años después del exitoso 'Motomami'. El álbum esta compuesto por 15 temas en digital y 18 canciones en el vinilo y CD que darán vida a la nueva aventura de la catalana, en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Yves Tumor, y que mostrarán una nueva versión de la cantante, "por primera vez sin miedo al fracaso".