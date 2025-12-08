PI STUDIO

Trump sobre la compra de Warner Bros por Netflix: "Es una gran cuota de mercado. Veremos qué pasa"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado que la compra de Warner Bros por parte de Netflix podría enfrentarse a problemas relacionados con las regulaciones antimonopolio ante la elevada cuota de mercado que ostentaría la combinación de las dos compañías. Más información