Lucía Feijoo Viera

Ovación histórica a Los Javis en Cannes: las lágrimas de Penélope Cruz y el abrazo final del equipo

‘La bola negra’ de los Javis recibió ayer 20 minutos de aplausos tras su proyección en el festival de cine de Cannes. Los realizadores, muy emocionados, se abrazaban con todos los miembros de su equipo, desde Penélope Cruz a Guitarricadelafuente o Miguel Bernardeau, ante la atenta mirada de Tilda Swinton. Las lágrimas asomaron en los ojos de Penélope Cruz -que se fundió en un abrazo con Swinton-, Ambrossi y Calvo, que no paraban de agradecer los aplausos del público. Y Guitarricadelafuente hacía pases de toreo entre los 'oles' de sus compañeros. El filme parte de una obra inacabada de Federico García Lorca para construir una historia de tres hombres homosexuales en tres épocas distintas: Carlos (Milo Quifes) en 1932, Esteban (Guitarricadelafuente) en 1935 y Alberto (Carlos González) en 2017. Miguel Bernardeau y Lola Dueñas también participan en esta película, que cuenta con dos colaboraciones destacadas, las de Penélope Cruz y Glenn Close.