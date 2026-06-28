Secciones

Es noticia
Xacobeo 2027OrosoFiestas patronalesPirotecnia en GaliciaTerremoto Venezuela
instagram
Suga, de BTS, luce la nueva camiseta del Atlético de Madrid durante su concierto en el Metropolitano

Suga, de BTS, luce la nueva camiseta del Atlético de Madrid durante su concierto en el Metropolitano

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Suga, de BTS, luce la nueva camiseta del Atlético de Madrid durante su concierto en el Metropolitano

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

La nueva camiseta del Atlético de Madrid ya ha visto la luz. Pero no la estrenaron Koke ResurrecciónMarcos LlorenteGiuliano Simeone ni ninguna de las estrellas del equipo rojiblanco. La primera gran aparición pública de la equipación de la temporada 2026/2027 llegó desde un escenario y ante miles de fans de la banda k-pop del momento, BTS.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents