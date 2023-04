El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se ha defendido esta mañana en una rueda de prensa de las acusaciones del caso Negreira y lo ha hecho asegurando que todo es una conspiración en contra del club y pasando al ataque contra el Real Madrid.“El club no ha cometido ningún delito. El caso Negreira no es corrupción deportiva”, ha argumentado antes de mirar hacia el Real Madrid. “Me parece un ejercicio de cinismo que el Real Madrid comparezca en la causa alegando que se sentía perjudicado deportivamente en el mejor periodo de la historia del Barça”, ha afirmado.Laporta, en su comparecencia, ha hecho un llamamiento a la afición del Barcelona para que “estemos más unidos que nunca en defensa de nuestro modelo de propiedad y que estéis más que nunca al lado del club y de los jugadores para que no nos desestabilicen.