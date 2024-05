El tenista español Rafa Nadal se despidió este martes del Mutua Madrid Open, torneo donde ha logrado cinco títulos y recibió siempre el cariño de su público, sabiendo que, aunque su carrera aún no ha terminado, no volverá a la pista de la Caja Mágica."Ha sido una noche emocionante. Lo he disfrutado. Me llevo un recuerdo inolvidable. Hace tres semanas no sabía si volvería a jugar y me he podido despedir en la pista, con un nivel bastante decente, significa mucho", dijo en rueda de prensa.