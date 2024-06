En relación a los invitados, como no podía ser de otra forma, Blanca Millán estará presente, a quien Pepe recuerda “de pequeñita en este campus, de casi premini. Pasó por todos los puestos del campus, tanto de monitora, entrenadora y ahora está ya de figura invitada”. Blanca acudirá hoy al instituto y, posiblemente, también lo hará el hasta ahora jugador del Obradoiro Fernando Zurbriggen, que en caso de no participar este martes lo haría el miércoles. “Obradoiro y Peleteiro tenemos un convenio y un equipo conjunto, el Obradoiro Peleteiro, y Fer, como siempre atentísimo, ya me dijo que sí”.

El miércoles estará el canterano del Obradoiro y debutante en ACB en esta campaña, Pablo Harguindey y el jueves vendría el “flamante entrenador del Obradoiro, Gonzalo Rodríguez”, de quien Pepe también tiene memorias del pasado: “Recuerdo cuando empezó Gonzalo aquí de técnico, siendo entrenador de Cluny, e incluso de jugador ya estuvo. Pero lo recuerdo tras el primer convenio que hicimos en el campus con el Cluny, con Gonzalo de entrenador, para que hubiese más niñas en el campus”. Cerrará otro preparador compostelano, Pepe Vázquez, exentrenador del Perfumerías Avenida y ahora técnico del Mallorca en Liga Femenina Endesa, quien tiene “un público como entrenador en Liga Femenina muy importante”.