La etapa 11 de la Vuelta a España queda sin ganador después de que los organizadores de la carrera ordenaran que esta terminara a tres kilómetros de la línea de meta, debido a las protestas pro-palestinas que causaron disturbios en la meta de Bilbao. La etapa de 157,4 km, que comenzó y terminó en Bilbao, se encontraba en los últimos 20 kilómetros cuando se hizo el anuncio, mientras los principales corredores de la clasificación general luchaban por el liderato al frente del pelotón.