La etapa que discurrió este martes por diversos concellos de la provincia de Pontevedra fue neutralizada por la organización de La Vuelta a 8 kilómetros de meta. Cientos de manifestantes propalestinos cortaron la carretera en el alto de San Cosme, en Porriño, e impidieron que el pelotón llegase a Castro de Herville, en Mos. Ante esta movilización, que intentó disolver la Guardia Civil sin éxito, y para garantizar la seguridad de los ciclistas se suspendió la carrera.