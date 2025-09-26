El Arteal, que vuelve a renunciar a Europa, arranca en la Superdivisión

El Arteal – Santiago comienza este viernes una nueva temporada en la máxima categoría del tenis de mesa nacional, recibiendo en San Lázaro, a las 18.00 horas, al conjunto de la Universidad de Burgos, un equipo que cuenta en sus filas con varios jugadores extranjeros y la mejor promesa nacional, Daniel Berzosa.

Por su parte, el Arteal no podrá contar con su jugador Enio Mendes y el equipo lo formaran Humberto, Miguel Molina y el griego Ioannis Sgouropoulos.

El conjunto compostelano inicia una temporada que se prevé muy complicada, tanto desde el plano deportivo como desde el económico. El primero, porque Francia ha abierto la posibilidad de que los jugadores que juegan la segunda categoría puedan jugar en otras ligas, lo que la pasada temporada no estaba permitido. Así, son muchos los que han fichado por equipos franceses y a la vez jugaran la liga española. Desde el punto de vista económico, porque tendrá que hacer frente al ascenso de categoría del equipo de Primera División, que pasa a disputar la División de Honor, con lo cual se incrementa de forma exponencial el gasto de desplazamientos, además de haber reforzado el equipo.

En el equipo de División de Honor jugará la joven promesa Mateo Lois, que la temporada pasada ha realizado una gran campaña en la Primera División y este año tendrá que adaptarse a la nueva categoría, lo cual llevará su tiempo, ya que tan solo tiene catorce años y se enfrentará a jugadores extranjeros y buenos jugadores nacionales, de edades muy superiores.

El Arteal también comienza la liga con los otros tres equipos que tiene en distintas competiciones, que son los de Segunda División Nacional, Tercera Nacional y Segunda Gallega.

La entrada al partido es libre y se espera que el público asista a esta primera cita de la temporada y que el equipo inicie con buen pie esta liga, ya que una vez más el Arteal ha renunciado a participar en las competiciones europeas y precisa del apoyo de la ciudad.