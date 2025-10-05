PI STUDIO

El Athletic Club muestra su solidaridad con Palestina en el estadio de San Mamés

San Mamés ha expresado su solidaridad con la comunidad palestina refugiada en el País Vasco en un acto impulsado por el club bilbaíno con el lema “Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa” (El Athletic por Palestina. Stop al genocidio). Varios refugiados palestinos en Euskadi han saltado al césped del estadio, acompañados de representantes de UNRWA, de la ONU, para recibir una gran ovación de aficionados y jugadores.