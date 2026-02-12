Así se encuentra el estadio de Vallecas a estas horas
Trabajo intenso de Royalverd, la empresa encargada del césped del Rayo y de muchos otros en Primera. Hoy por la mañana han estado el presidente del club, Raúl Martín Presa; el director deportivo, David Cobeño; el entrenador, Íñigo Pérez; y los cuatro capitanes, Óscar Valentín, Isi Palazón, Iván Balliu y Álvaro García. Se espera que el domingo pueda jugarse aquí el Rayo - Atlético. La alternativa es Butarque (Leganés), mañana decisión. Más información
