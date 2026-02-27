Emma Sánchez

Travis Munnings: «Mi objetivo es ganar cada partido para ayudar al club a llegar a la ACB»

Travis Munnings (Freeport, Bahamas, 1994) ha sido la última incorporación del Monbus Obradoiro que dirige Diego Epifanio. El club apostó por él para reforzar al equipo con el objetivo de mejorar para alcanzar el ansiado retorno en la ACB. Hasta el momento, el alero se ha mostrado muy generoso en pista con sus compañeros, demostrando que es un hombre de equipo y que no viene a arrebatarle el puesto a nadie. Solo a remar en la misma dirección.