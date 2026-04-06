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Vinícius: "Con Xabi no conecté como él quería. Jugaba partidos, pero pocos minutos"

Vinícius: "Con Xabi no conecté como él quería. Jugaba partidos, pero pocos minutos"

Lucía Feijoo Viera

Vinícius: "Con Xabi no conecté como él quería. Jugaba partidos, pero pocos minutos"

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El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, compareció en sala de prensa en la previa del partido ante el Bayern, y habló sobre los problemas que tuvo con el anterior entrenador, Xabi Alonso: "La etapa con Xabi ha sido un momento difícil porque jugaba pocos minutos, fue una etapa de aprendizaje, me han ayudado mucho y he mejorado como persona. No pude conectar con él, pero con Arbeloa tengo una conexión maravillosa, muy especial y me ha dado una gran confianza como ocurrió con Ancelotti y estoy preparado para darlo todo por él y por este club", ha afirmado. Más información

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