Jacobo Táboas / André Couce

El Monbus Obradoiro ya está en el Colisuem de A Coruña para jugar el derbi contra el Leyma

Aficionados del Monbus Obradoiro animaron la llegada del equipo al Coliseum momentos antes del 'Derbi galego' ante el Leyma Coruña. Con gritos de "¡Obra, Obra, Obra...!" y bufandas al viento, los hinchas del equipo santiagués que viajaron a la ciudad herculina para ver el encuentro mostraron su apoyo al elenco dirigido por Diego Epifanio desde horas antes del inicio del choque, en lo que será una gran final en la pelea por el ascenso directo a la Liga ACB. El duelo comienza a las 19.00 horas.