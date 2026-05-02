Secciones

Es noticia
1 de MayoViviendas en SantiagoAccidente NegreiraPremios Ramiro Carregal
instagram
Arbeloa, sobre Ceballos: "Lo que pasa en el vestuario del Madrid queda en el vestuario"

Arbeloa, sobre Ceballos: "Lo que pasa en el vestuario del Madrid queda en el vestuario"

Javier Vendrell Camacho

Arbeloa, sobre Ceballos: "Lo que pasa en el vestuario del Madrid queda en el vestuario"

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, no quiso hablar este sábado sobre un posible problema con su jugador Dani Ceballos y dejó claro que lo que "pasa en el vestuario del Real Madrid queda en el vestuario del Real Madrid".

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents